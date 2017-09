Policial civil de Minas é preso no Rio com 100 quilos de maconha e munições

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu hoje (2) na Rodovia Presidente Dutra (BR 116), em Itatiaia, Sul do estado do Rio de Janeiro, um policial civil de Minas Gerais e dois homens, suspeitos de tráfico de entorpecentes e armas. Eles viajavam de carro, no sentido da capital fluminense.

O grupo transportava centenas de munições e cerca de 100 quilos de maconha. De acordo com informação da PRF, a prisão ocorreu dentro da Operação Égide, que reforça o policiamento nas rodovias federais fluminenses.

“O motorista, de 36 anos, portava distintivo da Polícia Civil de Minas Gerais pendurado no pescoço”, diz a nota divulgada pela PRF. Quando o veículo foi parado, o motorista se apresentou como investigador de polícia. Os caronas, porém, não eram policiais e demonstraram nervosismo.

Após revista no carro, os agentes encontraram no porta-malas 216 tabletes de maconha, totalizando cerca de 100 quilos, além de 400 munições de uso restrito, calibres 40 e 9 milímetros. Também foram apreendidas duas armas, uma delas de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais, portada pelo motorista.

A PRF averiguou que os suspeitos teriam trazido a droga e as munições de Mato Grosso do Sul, com destino ao município de Volta Redonda, no Sul do estado do Rio de Janeiro. A ocorrência foi registrada na 99ª Delegacia Policial, em Itatiaia, para onde foram levados os suspeitos.

