Policiais votam amanhã se suspendem paralisação

O ministro Edson fachin, relator da ação que questionava as greves de policiais civis - Foto: Carlos Moura / STF

Em greve no Rio Grande do Norte por falta de pagamento, policiais civis e militares do Estado marcaram para esta quarta-feira, 27, a decisão sobre a continuidade ou não do movimento, que foi julgado ilegal pela Justiça.

Ontem, a Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares confirmou a notificação judicial e afirmou que trabalha na formulação de um recurso à decisão da desembargadora Judite Nunes, do Tribunal de Justiça do RN. Somente flagrantes e crimes violentos letais intencionais e emergências estão sendo atendidos pelos agentes.