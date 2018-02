Policiais trocam tiros com criminosos no Morro do Salgueiro, na zona norte do Rio

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio, trocaram tiros com criminosos armados na manhã deste domingo, 18, informou a assessoria de imprensa da Polícia Militar (PM).

O confronto ocorreu por volta das 9 horas da manhã. Segundo a assessoria de imprensa da PM, policiais realizavam patrulhamento pela Rua Junquilhos, um dos acessos à favela, berço da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro, quando criminosos armados atiraram contra a guarnição.

"Houve confronto e os marginais fugiram. Até o momento, não há registro de presos ou feridos na ação. O policiamento foi intensificado na região do incidente", diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do comando das UPPs.