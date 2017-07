Policiais trocam tiros com criminosos em favela da zona sul do Rio

Policiais e criminosos trocaram tiros na manhã deste sábado na favela do Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, zona sul do Rio.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, policiais realizavam patrulhamento na região quando criminosos teriam atirado contra eles. Houve confronto e os marginais fugiram.

A UPP informou ainda que não há informações sobre feridos no incidente. Os policiais continuam realizando ações de varredura na comunidade.

No último dia 14, houve outro tiroteio no Pavão-Pavãozinho, quando criminosos atacaram a tiros policiais militares que destruíam um muro na favela. A construção teria sido feita por traficantes para servir de apoio e escudo em eventuais tiroteios com a polícia. (Mariana Sallowicz - mariana.sallowicz@estadao.com)

