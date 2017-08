Policiais são presos em Fortaleza por extorquir traficante

Quatro sargentos da Polícia Militar do Ceará foram presos hoje (1º) dentro de uma operação que investiga a prática de extorsão por agentes de segurança contra traficantes e outros criminosos. Os PMs foram flagrados abordando, com uma viatura da corporação, o carro de um traficante.

Segundo informações do Ministério Público do Ceará (MPCE), os policiais sequestraram o homem que estava com drogas dentro do carro e exigiram uma quantia em dinheiro para libertá-lo.

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), vinculado ao MPCE, descobriu que os policiais praticavam esse tipo de crime de forma reiterada em uma área da periferia da cidade.

Além das prisões dos militares, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Militar. Os sargentos presos foram encaminhados ao Comando da Polícia Militar e vão responder a processo criminal e a procedimento disciplinar na Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD).

