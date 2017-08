Policiais prendem suspeito de chefiar quadrilha na Maré, no Rio

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal prendeu hoje (21) um suspeito de chefiar um grupo criminoso que atua no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, o grupo atua no tráfico de drogas e no roubo de motocicletas de luxo.

A prisão ocorreu na Rodovia Washington Luís (BR-040), em Duque de Caxias, depois que agentes suspeitaram do ocupante de uma motocicleta e resolveram abordá-lo. O homem ainda tentou fugir, mas acabou se acidentando na fuga.

Depois do acidente, ele foi levado sob custódia para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde foi submetido a uma cirurgia. Contra o homem, havia dois mandados de prisão expedidos pela 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro.

A ação foi resultado da Operação Égide, que reúne policiais rodoviários do Rio e de outros estados para reforçar o policiamento nas estradas federais do estado.

Veja Também

Comentários