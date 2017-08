Policiais fazem ação para prender suspeitos de roubos de carga e veículos no Rio

Policiais civis e rodoviários federais fazem na manhã de hoje (1º) uma operação em três comunidades da zona norte da cidade do Rio de Janeiro, para reprimir os roubos de carga e de veículos. A chamada Operação Tempo Zero está cumprindo 15 mandados de prisão. A ação faz parte desse Plano Nacional de Segurança no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ação está sendo feita nas comunidades de Furquim Mendes, Ficap e Dique, todas no bairro Jardim América.

Ao todo 90 policiais civis da Divisão de Polícia da Capital e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e 140 policiais rodoviários, com cães e aeronaves, estão participando da ação nessas três comunidades.

*Matéria ampliada às 9h19

Veja Também

Comentários