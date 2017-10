Policiais encontram 2 mil jacarés mal tratados em criadouro no Rio

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente apreenderam cerca de dois mil jacarés em um criadouro na divisa de Barra Mansa com Volta Redonda, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o proprietário do local foi autuado por maus tratos a animais e por crime contra o meio ambiente.

Os policiais também investigam o crime de poluição. Os tanques onde os animais se concentravam estavam contaminados. A ação foi feita em apoio à investigação da Delegacia de Volta Redonda (93ª DP).

Apesar da apreensão, os animais continuam com o dono do criadouro até decisão da justiça sobre o caso.