Policiais e Exército fazem operação em São Gonçalo, no Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio das Forças Armadas e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), deflagrou na madrugada desta sexta-feira, 2, operações no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana da capital.

De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança (Seseg), o Exército está responsável pelo cerco, desobstrução de vias e ações de estabilização. Cerca de mil militares participam da ação. A Polícia Civil e a PRF participam, respectivamente, com 100 e 70 agentes.

Algumas ruas e acessos nas áreas de atuação podem ser interditadAs e setores do espaço aéreo poderão ser controlados, se necessário. Segundo informações da Seseg, não há interferência nas operações dos aeroportos do Rio.