Policiais da UPP da Cidade de Deus são atacados a tiros

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro, foram atacados a tiros hoje (1º) quando se dirigiam para a troca de turno das equipes na base Quadras.

Segundo informou a assessoria de imprensa da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, não houve confronto porque os agentes não revidaram os tiros. Nenhum policial ou morador que se encontrava próximo do trajeto ficou ferido, disse a assessoria.

Também hoje pela manhã, houve confronto a tiros na Rua 1, na comunidade da Rocinha, com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPCHq), que continuam vasculhando o local, informou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). A assessoria de imprensa da corporação não forneceu, contudo, mais detalhes sobre a ação. Não houve relato de mortos nem de feridos.

Uma viatura blindada da PMERJ esteve posicionada durante a manhã, na entrada do valão, na Rocinha. (Alana Gandra)

