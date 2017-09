Policiais cumprem mais de 60 mandados de prisão em favelas do Rio

Policiais militares e integrantes do Ministério Público do Rio de Janeiro cumprem hoje (14) mais de 60 mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento com a venda de drogas em comunidades do sul do estado e do subúrbio da cidade do Rio de Janeiro. Além das prisões, estão sendo cumpridos 44 mandados de busca e apreensão.

Entre as comunidades do Rio de Janeiro que estão sendo alvo da chamada Operação Coroado II, estão Acari, Muquiço, Dendê e Complexo da Maré.

Até as 8h de hoje, 25 pessoas já tinham sido presas na ação, que envolve as unidades do Comando de Operações Especiais e os batalhões dessas áreas.

