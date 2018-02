Policiais atiram por engano em vigilante de banco no Rio

Policiais militares (PMs) balearam por engano na manhã de hoje (19) o vigilante de uma agência bancária na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Botafogo (2º BPM) foram chamados para atender a uma ocorrência de roubo a banco em Laranjeiras. Ao chegar, eles perceberam que a agência tinha sido arrombada com um maçarico.

Ainda de acordo com a PM, enquanto os policiais verificavam o que havia acontecido, apareceu um homem armado, à paisana (sem o uniforme da empresa), que se virou na direção dos agentes e do gerente do banco, que acompanhava os policiais.

Nesse momento, os policiais atiraram no homem, que foi socorrido e levado para o Hospital Souza Aguiar. Só mais tarde, segundo a PM, a vítima foi identificada como segurança patrimonial do banco. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Botafogo (10ª DP).

Outro disparo acidental

Em outra ocorrência de disparo acidental no Rio de Janeiro, uma mulher ficou ferida depois que uma arma da Polícia Militar disparou sozinha. Segundo a PM, a arma estava dentro do carro e foi acionada quando os policiais saíram da viatura e bateram a porta.

A PM informou que os policiais deixaram a arma dentro do carro porque entrariam no prédio do Ministério Público do Trabalho, onde é proibida a entrada de armamento. A arma estava voltada para o chão quando disparou.

A polícia não soube informar se a mulher, que passava na rua no momento do disparo, foi atingida por estilhaços de bala ou do asfalto. Ela foi encaminhada para o Hospital Souza Aguiar. O caso será apurado pelo Batalhão de Choque.