Polícia vai indiciar traficantes envolvidos em conflitos na favela da Rocinha

O delegado Ricardo Nunes, titular da delegacia da Rocinha, disse hoje (22) que já tem vários traficantes identificados e que serão indiciados no inquérito aberto pela Polícia Civil para apurar incidentes na favela. Ele afirmou que um traficante identificado como “Dançarino” se entregou à Polícia Federal.

O delegado disse também que as lideranças da facção Amigos dos Amigos (ADA), da Vila Vintém, na Zona Oeste e Morro da Pedreira, na Zona Norte, que teriam participado da invasão da Rocinha no fim de semana, vão ser indiciados no inquérito policial, que será remetido à justiça.

Metrô opera normalmente

A linha 4 do Metrô do Rio de Janeiro, que liga a estação General Osório, em Ipanema, ao Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, está funcionando normalmente. A estação São Conrado, que dá acesso à favela da Rocinha, opera sem transtornos. O Metrô é a melhor opção para se chegar à Zona Sul e Barra da Tijuca, em razão das ações da Polícia Militar contra o tráfico de drogas nas favelas da Rocinha e do Vidigal.

O fechamento da Auto-Estrada Lagoa-Barra está prejudicando o tráfego de veículos na Zona Sul. Uma das opções para quem vem da Barra da Tijuca é seguir pelo Alto da Boa Vista. A Avenida Niemeyer, que liga a Barra da Tijuca a São Conrado, esteve fechada, mas já foi liberada ao tráfego.

