Torcedores de Flamengo e Fluminense se envolveram em confusão do lado de fora do Maracanã no início da noite deste domingo, logo após a decisão do Campeonato Carioca. O tumulto teria começado entre mesmo da própria torcida do Fluminense, mas ganhou proporção quando alguns flamenguistas começaram a deixar o estádio.

Policiais Militares que faziam a segurança do entorno agiram para dispersar o tumulto utilizando bombas de gás. Ninguém foi preso.

