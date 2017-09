Polícia turca detém 74 suspeitos de pertencer ao Estado Islâmico

A agência de notícias oficial da Turquia informou que a polícia deteve 74 suspeitos de pertencer ao grupo Estado Islâmico. A agência de notícias Anadolu afirmou neste sábado que a polícia antiterrorista realizou operações simultâneas em 15 endereços diferentes de Istambul. Do total de detidos, 73 são estrangeiros e foram entregues às autoridades para serem deportados. Não havia informações sobre suas nacionalidades. Outro suspeito estava sendo interrogado.

O Estado Islâmico é considerado o responsável por vários ataques mortais na Turquia, que mataram mais de 300 pessoas desde 2015. Além de combater células do grupo extremista dentro de suas fronteiras, a Turquia lançou uma operação militar no norte da Síria em agosto do ano passado para limpar a zona fronteiriça de combatentes do Estado Islâmico depois de uma bomba suicida ter atingido um casamento em Gaziantep, nas proximidades da fronteira com a Síria e a cerca de 120 quilômetros de Alepo.

Fonte: Associated Press

