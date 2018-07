Polícia tenta localizar homem que voou sobre hotel onde está Trump na Escócia

A polícia escocesa está tentando localizar um piloto de parapente que carregava uma bandeira de protesto do Greenpeace sobre o campo de golfe do hotel onde o presidente Donald Trump está hospedado.

O inspetor Stephen McCulloch disse que o manifestante violou uma zona de exclusão aérea sobre o hotel Turnberry e cometeu uma ofensa criminal.

O Greenpeace disse que o planador carregou um banner dizendo "Trump: Well Below Par" (Trump: bem abaixo da media) na sexta-feira à noite para protestar contra suas políticas ambientais e de imigração. O grupo alegou que o protesto forçou Trump a se esconder, com uma declaração apontando que "quando o planador apareceu no alto, o presidente foi visto indo à entrada entrar em um trote".

Os ambientalistas dizem que haviam informado a polícia sobre o voo cerca de 10 minutos antes da chegada do planador. Milhares de pessoas devem se juntar a protestos anti-Trump na Escócia no sábado. Fonte: Associated Press.