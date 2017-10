Polícia Rodoviária inicia operação especial para feriado de 12 de Outubro

Policiais rodoviários federais iniciaram no primeiro minuto de hoje (11) a Operação 12 de Outubro, que visa reforçar o patrulhamento nas rodovias federais no feriado de Nossa Senhora Aparecida. Os agentes estão fiscalizando o trânsito, buscando coibir infrações que podem provocar acidentes graves e reprimindo ações criminosas.

Os agentes circularão em carros e motocicletas nos dias e horários de maior movimento, munidos de radares portáteis e etilômetros (equipamento para detectar ingestão indevida de álcool pelo motorista). Também será utilizada uma aeronave para fiscalização aérea das rodovias.

As principais rodovias do estado que estão com policiamento reforçado são Ponte Rio-Niterói (BR-101) e as rodovias Niterói-Manilha (BR-101), Presidente Dutra (BR-116), Washington Luiz (BR-040) e Rio-Santos (BR-101).

