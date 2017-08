Polícia Rodoviária Federal apreende armas que iam para o Rio de Janeiro

A apreensão é considerada a segunda maior realizada pela Polícia Rodoviária neste ano no Paraná / Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) anunciou hoje (12) a apreensão de 32 pistolas e 3 mil munições durante patrulhamento realizado BR 277, próximo a Santa Tereza do Oeste, no Paraná. O armamento estava escondido no tanque de combustível de um veículo de passeio.

De acordo com a PRF, o destino das armas era o Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu por volta das 9h, quando os agentes avistaram um casal que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura. Foram presos pelo crime de tráfico internacional de armas um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 42. Os acusados foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Cascavel (PR).

A apreensão é considerada a segunda maior realizada pela Polícia Rodoviária neste ano no Paraná, estado que faz fronteira com o Paraguai e a Argentina. Em junho e julho, foram apreendidas 56 pistolas, além de 5,6 mil cartuchos para fuzil.

