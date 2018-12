Polícia recomenda que Netanyahu seja acusado por corrupção

A polícia de Israel recomendou neste domingo (2) que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu seja acusado no caso conhecido como 4000, que investiga se ele recebeu cobertura positiva do site de notícias Walla em troca de favores a seu proprietário, informou a polícia em comunicado.

A polícia afirmou que vê indícios suficientes para acusar o chefe de governo "de suborno, fraude e abuso de confiança" e também para o indiciamento do acionista majoritário do grupo Bezeq e do site de notícias Walla, Shaul Elovitch.

"A principal suspeita é que o primeiro-ministro aceitou suborno e agiu em um conflito de interesses intervindo e atuando em decisões reguladoras que favoreceram Shaul Elovitch e o Grupo Bezeq, e, ao mesmo tempo, exigiu direta e indiretamente interferir no conteúdo do site Walla de forma que se beneficiasse", afirmou a polícia na nota.

Durante a investigação do caso 4000, que começou em fevereiro e concluiu em novembro, foram recolhidos os depoimentos de 60 pessoas, houve uma investigação fora de Israel, e foram coletados e analisados materiais de investigação, entre eles gravações e documentos, além da apreensão de aproximadamente 28 milhões de euros.

Segundo a polícia israelense, "a evidência no caso indica que a relação entre o primeiro-ministro e seus associados próximos com o senhor Shaul Elovitch foi uma relação de suborno".

A polícia acredita, de acordo as descobertas de suas investigações, que o chefe do governo israelense e seus associados "intervieram de maneira flagrante e contínua, e em algumas ocasiões inclusive diariamente, no conteúdo publicado pelo site Walla News, e também tentaram influenciar na nomeação de altos funcionários (editores e repórteres)" entre 2012 e 2017.

Essas intervenções "tiveram como objetivo de promover os interesses pessoais do primeiro-ministro mediante a publicação de artigos e fotos aduladoras, eliminando o conteúdo crítico sobre ele e sua família".

A polícia conclui que "há indícios suficientes para sustentar as suspeitas contra as partes envolvidas".

No caso do primeiro-ministro, por cometer "crimes de suborno, fraude e abuso de confiança e aceitar de maneira fraudulenta as circunstâncias agravantes".

Quanto à sua mulher, Sara, os investigadores também consideram que há provas para uma acusação de "suborno, fraude, abuso de confiança e a interrupção de procedimentos de investigação e judiciais".

Já Elovitch poderia enfrentar acusações de "suborno, interrupção dos procedimentos de investigação e julgamento", além de denúncias por crimes contra a Lei de Valores e de Proibição de Lavagem de Ativos.

Em fevereiro, a polícia israelense recomendou ao Ministério Público que acusasse Netanyahu de suborno, fraude e abuso de confiança em outros dois casos pelos quais ele era investigado há um ano.

Netanyahu sempre rejeitou as acusações e garantiu que nada seria encontrado durante as investigações "porque não há nada".

Premiê israelense nega envolvimento em caso de corrupção

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, negou neste domingo o seu envolvimento e o de sua esposa Sara no caso de corrupção conhecido como 4000, depois que a polícia recomendou hoje a sua acusação por considerar que há "provas suficientes".

"Tenho certeza que, também desta vez, as pessoas competentes, depois de investigarem o assunto, chegarão à mesma conclusão: que não vão encontrar nada porque não há nada", declarou Netanyahu através do Twitter.

O chefe do governo israelense afirmou que essas recomendações "não têm nenhum peso judicial" e que em ocasiões anteriores que também envolviam personalidades públicas elas foram rejeitadas "de forma absoluta".

"As recomendações da polícia a respeito da minha mulher e de mim não causam surpresa a ninguém, nem o momento preciso em que foram feitas públicas. Estas foram decididas e vazadas inclusive antes do início das investigações", escreveu o premiê.

A polícia recomendou hoje que Netanyahu seja acusado por "crimes de suborno, fraude e abuso de confiança" ao considerar que ele interveio "em decisões reguladoras para favorecer Shaul Elovitch", principal acionista do Grupo Bezeq, e da agência de notícias "Walla", que teria feito uma cobertura positiva a Netanyahu e sua família em troca de favores.

Segundo a nota policial, o chefe de governo e seus associados "intervieram de maneira flagrante e contínua, e em algumas ocasiões inclusive diariamente, no conteúdo publicado pelo site 'Walla News', e também tentaram influenciar na nomeação de altos funcionários (editores e repórteres)" entre 2012 e 2017.

As autoridades policiais também afirmaram que existem provas suficientes para processar Sara Netanyahu por "suborno, fraude, abuso de confiança, e a interrupção de procedimentos de investigação e judiciais".

*Com informações da Agência EFE.

Matéria atualizada às 10h53 por acréscimo de informações.