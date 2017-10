Polícia quer prender 14 acusados de envolvimento com caça-níqueis no Rio

Policiais federais cumprem hoje (10) 14 mandados de prisão preventiva contra acusados de exploração de máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro. A chamada Operação Mantus também tem como meta cumprir 17 mandados de busca e apreensão em três cidades do sul fluminense, Barra Mansa, Volta Redonda e Resende, e no Rio de Janeiro.

Segundo investigações da delegacia de Polícia Federal em Volta Redonda, o grupo era comandado por um policial militar aposentado, e possuía uma estrutura hierárquica bem definida.

Os acusados se dividiam em diversas atividades: montar cassinos e máquinas com as peças contrabandeadas, manutenção de máquinas, gerência de cassinos, apoio logístico, elo com assessoria jurídica, fornecedor de equipamentos contrabandeados, segurança e conferidor de noteiros.

Os investigados já foram denunciados criminalmente à justiça por organização criminosa e contrabando.

Veja Também

Comentários