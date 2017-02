Polícia proíbe o funcionamento de mesquita frequentada por radicais em Berlim

Autoridades alemãs proibiram nesta terça-feira uma mesquita radical em Berlim que foi frequentada por Anis Amri, o autor do atentado terrorista a um mercado de Natal em dezembro passado, de funcionar, informou a polícia.

A autorização para o fechamento da mesquita - conhecida como Fussilet 33 - veio há duas semanas, e há uma semana a própria mesquita fechou as portas. No entanto, o fechamento pelas autoridades foi feito hoje.

Anis Amri matou 12 pessoas em dezembro no ataque com um caminhão em um mercado de Natal.

Também nesta terça-feira, a polícia fez buscas em 24 imóveis da capital alemã em conexão com a proibição. Ao todo, 450 agentes participaram da ação.

A mesquita Fussilet 33, nome que faz referência ao endereço da mesquita no bairro de Moabit, é considerada um reduto de radicais islâmicos e teria enviado pessoal e equipamento militar para regiões em conflito no Oriente Médio, como a Síria. O líder da associação, que está em prisão preventiva, é acusado de radicalizar jovens muçulmanos. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários