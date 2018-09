Polícia procura por PM sequestrado em Santa Cruz, no Rio

A Polícia Militar (PM) continua procurando o cabo André Luiz Moreira da Silva, sequestrado no último sábado (22) em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, quando voltava de um passeio com a família. Segundo a PM, militares do Batalhão local e de outros batalhões da área estão hoje (24) nas comunidades de Antares e do Rola, ambas em Santa Cruz, à procura do policial.

De acordo com a polícia, André Luiz estava de folga no sábado e dirigia seu carro, acompanhado dos filhos e da esposa, quando foi rendido por criminosos armados na Rua Joana Darck, na comunidade Jesuítas, em Santa Cruz. O grupo liberou a família, mas levou o policial. Ainda segundo a Polícia Militar, os sequestradores teriam seguido em direção à Rodovia Rio-Santos

A PM foi acionada e iniciou uma operação de resgate imediatamente - que ainda está em andamento. No domingo (23), agentes encontraram o carro de André totalmente incendiado, no entanto o veículo estava vazio. Os militares reconheceram o carro, um Honda CR-V preto, por meio da placa que foi deixada no local.

Quem tiver informações que ajudem nas buscas, pode entrar em contato com o Disque Denúncia, telefone 2253-1177. A comunicação é feita de forma anônima.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala