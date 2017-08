Polícia prendeu 446 pessoas em três meses por tráfico na Cracolândia

A polícia de São Paulo prendeu 446 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, desde 21 de maio, data em que foi deflagrada uma grande operação policial no local. O balanço foi divulgado hoje (21) pela Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP).

Entre as apreensões feitas no período estão 311 quilos de drogas, facas, balanças de precisão e R$ 155 mil em dinheiro. O policiamento foi reforçado na Cracolândia com 212 policiais da Companhia de Ações Especiais de Polícia, da Tropa de Choque e da Cavalaria e Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam). Além desses, 120 policiais militares atuam regularmente na área.

As ações policiais na Cracolândia foram feitas em parceira com a prefeitura, que implementou o projeto Redenção, com objetivo de erradicar o tráfico de drogas em oito regiões da cidade conhecidas como Cracolândia. O projeto prevê ações nos campos policial, social, de assistência à saúde, urbanístico e de zeladoria urbana.

