Polícia prende três suspeitos de ajudar PM em tráfico de munição

Equipes das polícias Federal e Rodoviária Federal prenderam ontem (28) mais três homens suspeitos de tráfico de munição, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116).

A polícia acredita que eles faziam a escolta do soldado da Polícia Militar, também preso ontem por transportar ilegalmente mais de 3 mil munições de calibre 9 mm, de uso restrito.

Os três, que são irmãos, foram presos logo depois da prisão do PM, quando as polícias Federal e Rodoviária montaram um cerco na rodovia. Eles estavam em um veículo nas proximidades de Piraí, no sul fluminense.

Os quatro foram indiciados por tráfico de armas e associação criminosa, segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Veja Também

Comentários