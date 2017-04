Polícia prende terceiro suspeito de matar policial em blitz da Lei Seca no Rio

Policiais militares prenderam na manhã de hoje (7) o terceiro suspeito de participar da morte do sargento Anselmo Alves, durante uma blitz da Operação Lei Seca, em Queimados, na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, Alves foi morto quando tentou abordar um carro, cujos ocupantes se recusaram a parar e atiraram contra os policiais.

Durante a troca de tiros, um outro policial militar ficou ferido. Um dos três ocupantes do carro morreu e outro foi preso em flagrante no dia da ação. O terceiro suspeito foi detido por policiais do Batalhão de Queimados, 24ª Batalhão da Plícia Militar, no bairro de Nova Belém.

