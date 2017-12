Polícia prende suspeito de usar criança para roubar prédio em Moema

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira, 6, um homem suspeito de ser integrante da quadrilha que usou um menino de 10 anos para invadir e roubar um apartamento em Moema, bairro nobre da na zona sul paulistana, na última sexta-feira, dia 1º.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito Marcelo Gomes de Oliveira, de 21 anos, foi detido e outros três membros do bando foram identificados pela equipe do 96º Distrito Policial (Cidade Monções), que conduz a investigação.

A Polícia Civil apura a participação da mesma quadrilha em outros furtos e roubos a apartamentos da capital paulista. Ainda não há informações sobre a criança que acompanhava Oliveira no momento do crime.