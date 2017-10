Polícia prende suspeito de liderar quadrilha de roubos a casas no Rio

Policiais civis prenderam hoje (31) Leonardo da Costa Espindola, conhecido como Leleo, na Ladeira dos Tabajaras, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, ele é líder da maior quadrilha de roubo a residências do estado do Rio e tem 12 mandados de prisão em aberto.

Leleo é também suspeito de ter participado do assalto à casa do governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, em maio deste ano.

A ação de hoje, na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, é coordenada pela Delegacia de Polícia do Leblon (14ª DP) e tem a participação de 120 policiais civis de várias unidades, que cumprem mandados de busca e apreensão e outros mandados de prisão contra suspeitos de roubos a residências e estabelecimentos comerciais.