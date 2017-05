Polícia prende suspeito de furtar bagagem do ator no Rio

Um homem foi preso acusado de roubar neste sábado a bagagem de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. Um das vítimas que teve a bolsa furtada foi o ator Marcos Pasquim.

Roberto Andres Munoz Amigo foi preso em flagrante na unidade Central de Garantias (CG-Norte), da Polícia Civil, após o furto de duas mochilas dentro do aeroporto.

Segundo a polícia, todos os pertences das vítimas foram recuperados. Munoz Amigo foi autuado por furto qualificado, associação criminosa e falsa identidade. A polícia ainda investiga as circunstâncias do furto.

Pasquim postou um vídeo em seu perfil nas redes sociais agradecendo a ajuda e a eficiência dos agentes de segurança que atuam no aeroporto, policiais civis e federais. Segundo ele, em aproximadamente uma hora o crime foi esclarecido e seus pertences recuperados.

"A minha vida estava dentro da minha bolsa. E eles trabalharam com toda eficiência", declarou Pasquim.

