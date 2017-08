Polícia prende suspeito de atirar em turista inglesa no Rio

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou hoje (13) que equipes do Batalhão de Ações com Cães prenderam o suspeito de ter atirado domingo (6) passado na turista inglesa Eloise Dixon. Ela foi atingida por dois tiros ao entrar por engano, junto com o marido e três filhas, em uma comunidade de Angra dos Reis, na região sul do estado do Rio de Janeiro.

A operação em que o suspeito foi preso ocorreu ontem (12), no município de Angra dos Reis, e houve confronto entre policiais e criminosos. Três foram atingidos por tiros e dois não resistiram aos ferimentos. O terceiro, conhecido como Jackson, vulgo JK, foi levado para o Hospital da Jatuíba, o mesmo em que a turista foi socorrida e operada.

Na ação, foram apreendidas 120 trouxinhas de maconha, um tablete de 1 quilo de crack, uma pistola calibre 9mm Taurus com carregador e sete munições, uma pistola 9mm Cherokee modelo bull com carregador 9mm e cinco munições, uma pistola Bersa com dois carregadores 40mm e 12 munições, um rádio comunicador e duas pequenas balanças de precisão. A ocorrência foi encaminhada à 166ª DP.

Turista está estável

Um dos tiros pegou de raspão no peito e o outro atravessou o abdômen de Eloise. Ela foi operada no Hospital Geral da Japuíba, em Angra dos Reis, e transferida durante a semana para o hospital particular Copa D'Or, em Copabana. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a turista inglesa continua internada, recebendo atendimento médico, e o quadro de saúde é estável.

Veja Também

Comentários