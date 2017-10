Polícia prende suposto segurança do traficante Rogerinho 157

Um homem acusado pela polícia de ser segurança do traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogerinho 157, foi preso no final da tarde desta segunda-feira, 9, pela Polícia Militar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Adaílton da Conceição Soares, conhecido como Mão, de 32 anos, tem contra si uma ordem de prisão por tráfico de drogas. Ele foi detido em uma casa, no bairro Rodilândia, por policiais do setor de inteligência da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho (zona norte do Rio) e levado até a 11ª Delegacia de Polícia (Rocinha), onde a ocorrência foi registrada.

Confrontos na Rocinha

Rogerinho 157, que está foragido, é um dos responsáveis pelo confronto entre criminosos que se estende desde 17 de setembro na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Ele era aliado do também traficante Antônio Bonfim Lopes, o Nem, que comandava o tráfico na Rocinha e foi preso em 2011.

Desde então, Rogerinho era o líder dos traficantes, mas acabou se desentendendo com Nem, que mesmo preso teria ordenado a seus comparsas que atacassem Rogerinho. O confronto começou em setembro.

