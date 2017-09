Polícia prende sexto suspeito de participação em atentado no metrô de Londres

Um sexto suspeito de ter alguma ligação com o atentado ocorrido no último dia 15, em um vagão do metrô de Londres, foi preso, como revelou nesta quinta-feira (21) a Polícia Metropolitana de Londres (MET, sigla em inglês).

A MET explicou que o jovem de 17 anos foi detido ontem à noite, em uma residência de Thornton Heath, no Sul da cidade.

Todos os suspeitos detidos até agora estão sob custódia em uma delegacia do sul da capital, onde são interrogados pelos agentes.

"Esta é uma investigação que se move muito rápido. Já temos homens sob custódia e continuamos com as operações em cinco domicílios", disse o chefe da unidade antiterrorismo da MET, Dean Haydon.

Os outros suspeitos são dois homens de 30 e 48 anos, detidos ontem na localidade de Newport, no Sul do País de Gales, e outros, um deles na terça-feira (19) também, em Newport, e os outros dois no último final de semana.

Destes dois últimos, um jovem de 18 anos foi preso no porto de Dover, no Sudeste da Inglaterra, e outro, de 21, no bairro de Hounslow, perto do Aeroporto de Londres.

O atentado frustrado aconteceu na última sexta-feira, em um vagão de metrô na Estação de Parsons Green, no início da manhã.

