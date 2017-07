Polícia prende seis suspeitos de sequestro relâmpago no Rio

Policiais civis prenderam hoje (26) seis pessoas suspeitas de sequestrar pessoas para sacar dinheiro em caixas eletrônicos e fazer compras no Rio de Janeiro. As prisões ocorreram na comunidade do Cesarão, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio, segundo informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil.

O grupo, formado por dez pessoas, agia nas áreas da Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo as investigações, depois de retirar todo dinheiro e usar todo o saldo da vítima, eles liberavam as pessoas e roubavam seus carros. Dos integrantes do grupo, dois estão foragidos e três ainda não foram identificados. Na ação de hoje, houve a apreensão de relógios, joias e uma máquina de cartão utilizada pelo grupo criminoso.

Veja Também

Comentários