Polícia prende quatro em apreensão de 2 toneladas de maconha em Santos (SP)

Quatro pessoas foram presas na maior apreensão de maconha na história da Baixada Santista (SP). A Polícia Civil apreendeu mais de duas toneladas da droga na noite deste domingo, dia 27. Os tijolos estavam marcados para distribuição em vários pontos da Baixada.

Os detidos carregavam blocos embalados em plástico para um caminhão no bairro do Valongo, próximo à saída de Santos. Questionados, os suspeitos ficaram calados e foram encaminhados às delegacia, junto com o material encontrado.

Bruno Henrique da Silva Fernandes, de 28 anos, Clebson Mendes da Silva, de 27, Felipe Manfrim, também de 27, e Gabriel Barrio Barreto, de 36, foram presos e autuados em flagrante por tráfico.

PCC

Também na região da Baixada Santista neste fim de semana, um homem condenado a 14 anos de prisão por roubo a banco e organização criminosa no Rio Grande Sul foi capturado em um condomínio de luxo de Guarujá. Tido como integrante do alto escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), Cláudio Tadeu de Assunção, de 45 anos, era foragido da Justiça.

Veja Também

Comentários