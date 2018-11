Polícia prende por fraude ex-prefeito e vereador de município do Rio

O ex-prefeito de Silva Jardim, município da Região dos Lagos, Wanderson Gimenes Alexandre, foi preso na manhã de (30), em operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Também foi preso o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Roni Pereira da Silva. Eles são acusados de integrar esquema de arrecadação de vantagens ilícitas.

A organização criminosa mantinha o esquema a partir da solicitação de valores hipotéticos a empresários, segundo o MP. Em troca, o então prefeito oferecia contratos com o município que, por sua vez, eram firmados por meio de fraudes em processos de licitação.

Eleito este ano deputado estadual pelo Solidasriedade (SD), Wanderson Gimenes Alexandre tem a posse marcada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para janeiro de 2019. Ele havia se afastado do cargo para disputar a eleição.

Ao todo, a polícia cumpriu quatro mandados de prisão preventiva nesta sexta-feira. TAmbém são alvos da operação Cláudio Renato Rocha da Silva, que ocupava a função de assessor-chefe do gabinete do então prefeito, e Jorge Luiz Araújo, nomeado por Wanderson Gimenes como membro da equipe de apoio e substituto eventual do pregoeiro da Comissão Geral de Licitações da cidade.