Polícia prende oito suspeitos de clonar veículos para vender carros roubados

Oito pessoas foram presas hoje (23) pela Polícia Civil suspeitas de revender veículos roubados como se fossem legítimos, através através do uso de informações de outros veículos. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos compravam carros roubados e mudavam a numeração de seus chassis, copiando números de carros legítimos que tinham o mesmo modelo, cor e ano.

Depois, com as informações do carro modificadas, o veículo era revendido. Segundo a Polícia, o grupo era responsável por clonar e vender cerca de 50 veículos por mês.

Ao todo, foram expedidos dez mandados de prisão, 15 de busca e apreensão e um de condução coercitiva, em várias localidades do Rio de Janeiro. A chamada Operação Impostor foi coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

Veja Também

Comentários