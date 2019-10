Polícia prende no Rio 24 pessoas acusadas de venda de drogas ilícitas

Policiais civis fazem hoje (8) uma operação em seis municípios do estado do Rio de Janeiro para desarticular uma quadrilha especializada na venda de drogas ilícitas comandada de dentro de presídios. A operação visa cumprir 46 mandados de prisão e, até as 8h30, 24 pessoas tinham sido presas.

Segundo a Polícia Civil, a quadrilha é comandada por nove pessoas que cumprem pena em presídios e que coordenam as ações criminosos de dentro das celas.



Além da venda de drogas, a quadrilha é responsável por vários crimes como latrocínio (roubo seguido de morte), assalto a pedestres, roubo de cargas e roubo de veículos.

As ações se concentram em Jardim Catarina, em São Gonçalo, e nos municípios de Rio Bonito, Maricá (no Grande Rio), Nova Friburgo (na região serrana), Campos dos Goytacazes e Macaé (no norte fluminense).