Polícia prende homem suspeito de matar duas pessoas em bingo da zona norte de SP

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira, 25, um homem acusado de matar duas pessoas em um bingo na noite deste domingo, 24, na zona norte de São Paulo.

De acordo com a polícia, duas pessoas morreram e outra ficou ferida após uma discussão em um bingo, que fica na Rua Ezequiel Freire, em Santana.

Segundo relatos de testemunhas, um dos homens envolvidos na briga deixou o bingo, retornou por volta das 23h30 armado e efetuou os disparos. Um segurança do estabelecimento e uma frequentadora morreram no local.

Policiais do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam em flagrante o suspeito de praticar duplo homicídio na região do Carandiru. Ele foi encaminhado para o DHPP e a ocorrência registrada foi registrada no departamento.