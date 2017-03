Polícia prende homem com 300kg de salsicha de merenda escolar

Um comerciante foi detido depois de ter sido encontrado com 300 quilos de salsicha vencida e com embalagem com o logotipo da merenda da rede estadual de ensino de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, Gustavo Luiz da Fonseca, de 38 anos, foi encontrado neste domingo na Avenida Educador Paulo Freire, na Vila Maria, zona norte de São Paulo, e admitiu que havia adquirido os produtos para revender. O produto estava vencido desde janeiro.

O caso foi encaminhado ao 73º Distrito Policial e registrado como crime contra as relações de consumo e receptação. A Secretaria da Educação diz que acompanha o caso com a delegacia.

O episódio acontece duas semanas depois de reportagem do jornal Diário de São Paulo ter flagrado a venda de salsicha com logotipo do governo do Estado em um açougue no Tucuruvi, na zona norte da cidade. À época, a dona do açougue disse á polícia que conseguia comprar o produto mais barato se viesse nesta embalagem. A secretaria registrou boletim de ocorrência e indicou que faria uma apuração de como o açougue teve acesso ao produto.

