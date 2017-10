Polícia prende homem baleado na favela da Rocinha

Um homem foi baleado no fim da noite de ontem (8) na comunidade da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi deixada por outras pessoas na porta do hospital Casa de Portugal, na zona norte da cidade, a 13 quilômetros da Rocinha.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde está sob custódia dos policiais militares. A comunidade vem sendo palco, desde setembro, de confrontos entre grupos armados rivais, que disputam o controle dos pontos de venda de drogas do local.

As Forças Armadas chegaram a ocupar a comunidade por uma semana no fim do mês passado. A PM não deu outras informações sobre quem é a vítima ou se ela tem ligação com uma das quadrilhas que disputam o controle dos pontos de venda de drogas.

Também no domingo, um morador já havia sido baleado durante um confronto entre policiais e criminosos. Ele já recebeu alta.

