Polícia prende falso médico que atendia no HC da Unicamp

Um falso médico foi detido pela Polícia Militar no alojamento dos profissionais de medicina do Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp, nesta terça-feira, 8, em Campinas, interior de São Paulo.

Ele estaria atuando havia duas semanas com o registro de outro médico no Conselho Regional de Medicina (CRM).

O farsante foi denunciado pelos próprios médicos do hospital após se recusar a fazer massagem respiratória em paciente com parada cardíaca na unidade de urgência. Ele se esquivou do atendimento alegando dor no braço. A direção do hospital, no entanto, afirma que ele não chegou a realizar atendimentos médicos.

O suspeito, Victor Sabino Nunes, de 19 anos, usava um jaleco com seu primeiro nome bordado e tinha em seu poder um uniforme do centro cirúrgico.

De acordo com a Polícia Civil, ao ser preso, o rapaz optou por ficar em silêncio. Médicos e funcionários disseram aos policiais que ele fazia consultas, atendia pacientes e circulava livremente pelo hospital, um dos maiores do Estado.

Ao menos um receituário com prescrição de medicamento, seu nome e carimbo foi entregue à polícia. Também foi apreendido um cartão de acesso ao hospital utilizado por ele, com validade vencida.

A polícia apurou que Nunes fazia curso superior de fisioterapia, mas teria abandonado a faculdade. O suspeito foi indiciado pelo crime de falsidade ideológica e foi liberado após prestar depoimento. A reportagem não conseguiu contato com Nunes, que não tinha advogado constituído formalmente.

Em nota, nesta quarta-feira, a superintendência do HC informou ter feito um levantamento preliminar, no qual constatou que o falso profissional não realizou atendimentos a pacientes no hospital e que sua atuação era como falso fisioterapeuta. Segundo a superintendência, em reunião para esclarecimentos sobre o caso, ficaram definidas novas medidas de segurança nos acessos das portarias do hospital, que serão divulgadas internamente.