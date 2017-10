Polícia prende dois suspeitos de arrastão na Ponte do Morumbi

A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira, 26, dois homens acusados de assaltarem motoristas no dia 10 durante um arrastão na região do Morumbi, na zona sul da capital paulista. Thauã Mendes Gonçalves, de 18 anos, e Henrique Cerqueira Vasconcelos, de 19, foram detidos em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Outros dois suspeitos são procurados pela polícia.

O crime ganhou grande repercussão por causa da divulgação de imagens gravadas por motoristas que passavam pela Ponte do Morumbi e se viram encurralados pelos assaltantes. Os homens pularam uma grade que separa os diferentes sentidos da via e, com pedras, quebraram as janelas dos veículos para roubar o que conseguiam pegar.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) de São Paulo, investigadores do 96º Distrito Policial (Berrini) identificaram a dupla após análise de imagens e passaram a monitorá-la e mapeá-la nas redes sociais. Gonçalves e Vasconcelos foram presos durante um cumprimento de mandados de busca e apreensão em Embu.

Violência

Três dias depois do crime, outro arrastão assustou motoristas no Morumbi. No dia 13, três homens armados, um deles com uma metralhadora, abordaram condutores em uma rua próximo à Ponte do Morumbi. O primeiro veículo foi parado na Rua Francisco Tramontano.

O caso também foi filmado por motoristas. Em uma das gravações, um assaltante mostra a arma empunhada em direção ao para-brisa do carro, enquanto o roubo acontece.