Polícia prende 5 suspeitos de ligação com facção criminosa no ABC

A Polícia Militar prendeu cinco pessoas acusadas de tráfico de drogas e de participar de uma facção criminosa em São Bernardo do Campo, no ABC, na tarde deste sábado, 2. Com eles, foram apreendidas armas e drogas. As prisões ocorreram após uma primeira abordagem policial que deteve parte dos suspeitos.

No fim da tarde de sábado, dois ocupantes de um Kadett verde, que trafegava com os vidros totalmente escuros, chamaram a atenção de policiais militares da Força Tática que circulavam pela Avenida Doutor José Fornari, via que liga o centro da cidade ao bairro Ferrazópolis. Na abordagem, foram encontrados 114 porções de cocaína, 32 de crack, 31 de maconha, um revólver calibre 38, munição e um caderno de anotações com uma lista de membros da facção -- a Secretaria Estadual na Segurança Pública não confirmou se a facção seria o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Cleber Aparecido da Silva, de 24 anos, e Ednaldo Alves de Andrade, de 32, teriam confessado a participação na facção, segundo a polícia. Os policiais ainda tiveram acesso a dados do celular de Silva, que apontavam que a dupla estaria indo ao encontro de outros integrantes do grupo para "resolver pendência", que seria uma ameaça recebida por um pastor.

Os PMs foram ao local do encontro e prenderam Cristiano Pereira de Jesus, de 28 anos, e Rodnei Henrique Racau, de 28, um deles com um revólver calibre 38. Eles teriam indicado o local em que estava Almir Ramos de Almeida, que seria o chefe. Ele estava na Estrada do Rio Acima, também em São Bernardo, com um revólver calibre 380.

Todos foram levado ao 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, onde foram autuados em flagrante. Eles vão responder pelas acusações de porte de drogas, associação ao tráfico, posse de arma de fogo de uso restrito e uso permitido, além de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa.