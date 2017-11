Polícia prende 4 pessoas com carros clonados da PF e Receita Federal

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira, 21, quatro pessoas suspeitas de clonar carros da Polícia Federal e da Receita Federal. Os veículos estavam em um galpão em Guarulhos, município da Grande São Paulo, onde também foram apreendidos coletes com os logotipos das corporações, fuzis, uma pistola e munições.

De acordo com a PM, quando os agentes chegaram ao local após denúncia, duas pessoas saíram pelo telhado e roubaram uma carro para fugir, mas acabaram detidos por policiais que cercavam o perímetro. Dentro do galpão, outras duas pessoas foram presas. Os quatro detidos foram encaminhados para a Polícia Federal no Aeroporto de Cumbica. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) também esteve no local para retirar as armas e munições.