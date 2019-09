Polícia prende 117 suspeitos de participar de ataques

Pelo menos 117 suspeitos de participar da onda de ataques criminosos registrados no Ceará nos últimos dias foram detidos pela Polícia Civil. Entre o dia 20 e a manhã de ontem, foram registrados ao menos 89 ataques criminosos a prédios públicos, ônibus e veículos particulares em diferentes cidades cearenses. Mais de 400 internos do sistema prisional foram transferidos de unidades prisionais. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.