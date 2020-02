Polícia paulista prende 351 pessoas no domingo de carnaval

A Polícia paulista prendeu 351 pessoas neste domingo de Carnaval (23), durante Operação Carnaval Mais Seguro, que conta com mais de 24 mil policiais em todo o estado de São Paulo para reforçar a segurança. No total, 41.997 pessoas foram abordadas. De acordo com as ocorrências registradas no período, foram recuperados 72 veículos, 41 quilos de entorpecentes foram apreendidos e 30 armas retiradas das ruas. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Um dos casos foi a prisão de um homem e a apreensão de outros dois adolescentes que tentavam assaltar motoristas na zona leste da capital. Com eles, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo.

Já na cidade de Sumaré, policiais militares prenderam um homem que armazenava drogas na região do Parque Progresso, onde foram encontrados cerca de 50 quilos de cocaína, além de porções de maconha, crack, pasta base, balanças de precisão e eppendorf (pinos plásticos usados para armazenar cocaína) vazios.

No trânsito, os agentes realizaram fiscalizações de 28.229 veículos e condutores foram submetidos ao teste do etilômetro. Ao todo, 454 foram autuados por dirigir sob influência de álcool ou substâncias psicoativas e 1.272 por se recusarem a realizar o teste.

Além da Polícia Militar, participam da operação policiais militares do Choque, dos Policiamentos Rodoviário, Ambiental e de Trânsito e do Corpo de Bombeiros. Os cachorros da PM está trabalhando para a detecção de drogas, por meio de cães farejadores. Os plantões nas unidades policiais foram reforçados para garantir agilidade no atendimento ao público.