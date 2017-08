Polícia paulista apreende Escort com R$ 17,6 milhões em multas

As montadoras se esforçam para que seus produtos superem os anteriores em desempenho e economia e, se possível, também galguem posições no ranking de vendas. Mas um Ford Escort 1996 bateu um recorde inusitado na capital paulista: o de veículo com o maior valor acumulado em infrações de trânsito.

O malconservado hatch somou R$ 17.662.127,17 em multas e foi apreendido na semana passada em São Paulo. Seu proprietário rodava com ele pela Avenida Aricanduva, na zona leste, e foi abordado por policiais militares do Comando de Policiamento de Trânsito. Constatadas as irregularidades, o carro foi confiscado e encaminhado ao pátio do Detran.

Boa parte das 1.788 infrações que recaem sobre o Escort diz respeito a excesso de velocidade. O "recordista" anterior, um VW Gol 2007 confiscado pela PM em 2016 na mesma avenida, tinha um saldo devedor de R$ 16,2 milhões, formado por 2.118 autuações relativas a desrespeito ao rodízio municipal, circulação em faixa exclusiva de ônibus e também excesso de velocidade.

O dono do Escort deverá sofrer um processo administrativo. Em casos desse tipo, o carro apreendido costuma ser levado a leilão e o valor obtido com o bem praceado é usado para amortizar parte do saldo devedor - o restante da dívida continua recaindo sobre o motorista infrator.

Veja Também

Comentários