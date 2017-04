Polícia Militar Rodoviária realizou mais de 2.500 abordagens durante a Operação “Semana Santa”

A ação realizada nas rodovias estaduais registrou aumento de 14,9% no número de motoristas abordados. Foram 2.501 contra 2.176 da operação realizada no mesmo período do ano passado.

Conforme o comandante da Polícia Militar Rodoviária, o tenente coronel Hélio Gauto, foram apreendidos ainda 33 quilos de cocaína e 350 pacotes de cigarro contrabandeados, num total de cinco ocorrências.

Outro dado registrado pela PM Rodoviária foi em relação aos acidentes. Houve queda de 22,2%. Em 2016 a polícia registrou 9 acidentes, sem vítimas fatais, durante o feriado de páscoa. Este ano foram 7 acidentes com uma vítima fatal.

A Operação “Semana Santa” da Polícia Militar Rodoviária do Estado contou com a participação de todo efetivo.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

