Polícia Militar Rodoviária realiza ações de conscientização na Semana Nacional de Trânsito

Realizada em todo o país de 18 a 24 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito tem o objetivo de disseminar ações de educação com intuito de coibir as infrações, como dirigir fazendo o uso do celular.

Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Militar Rodoviária integra as atividades junto ao Batalhão de PM de trânsito levando ações de conscientização aos motoristas que trafegam nas rodovias estaduais, conforme explica o tenente Luiz Carlos Duarte.

Além dos condutores, o tenente Duarte explica, que existe um projeto realizado em parceria com o Detran que leva conhecimento também para as crianças.

Dados da PM Rodoviária revelam números animadores no que diz respeito aos acidentes nas estradas. De janeiro a agosto de 2016 foram contabilizados 678 acidentes, sendo que, este ano, no mesmo período, foram 428. De acordo com o tenente, apesar dos índices positivos, os acidentes com vítimas ainda preocupam.

Vale lembrar que em caso de acidentes sem vítimas, a Polícia Militar Rodoviária orienta que o condutor acesse o site www.pm.ms.gov.br para registro de boletim on-line, sem que seja necessário acionar a corporação.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom

Veja Também

Comentários