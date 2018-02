Polícia Militar Rodoviária intensifica fiscalizações nas estradas de MS durante o Carnaval

Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Polícia Militar Rodoviária por meio do número 198 - Foto: Edemir Rodrigues

O feriado do Carnaval é uma das datas em que o fluxo de veículos nas rodovias estaduais tem um aumento considerável, pensando em garantir a segurança de quem vai pegar a estrada neste período o 14º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) iniciou nesta sexta-feira (9), a Operação Carnaval 2018, que será realizada até o dia 14 de fevereiro. O lançamento da ação aconteceu na rodovia MS 080, no Km 11, e teve a presença das crianças do Centro Educativo de Múltiplas Atividades de Trânsito (Cematran), projeto social desenvolvido pela unidade.

O principal objetivo da operação será intensificar o policiamento preventivo e repressivo, visando coibir o cometimento de infrações de trânsito, resguardar a fluidez do trânsito e a segurança veicular, bem como orientar os usuários das rodovias, buscando assim evitar acidentes, preservando a ordem pública, coibindo o contrabando/descaminho e o tráfico de drogas, além do uso de radar para controle de velocidade e etilômetros para coibir a embriaguez ao volante.

De acordo com estimativa feita pelo BPMRv, mais de 50 mil veículos devem trafegar durante estes seis dias de feriado prolongado, somente hoje a expectativa é de que 20 mil carros devem passar pelas estradas estaduais. “O tráfego mais intenso geralmente ocorre, na sexta-feira, das 15h às 16h, com média de quase 500 veículos/hora. Já no sábado, mais de 30 mil veículos são esperados. Os horários de maior fluxo estarão concentrados das 10h às 11h e das 14h às 15h, com média de 1,5 mil veículos por hora”, informou o Batalhão.

Para o retorno, no dia 13 de fevereiro (terça-feira), aproximadamente 30 mil veículos passarão pelas rodovias de MS, sendo que o tráfego mais intenso, com média de 3 mil veículos/hora será entre 16h e 17h. Já na quarta-feira (14.2), por volta de mil veículos são esperados no horário de pico, das 17h às 18h.

Para informações das condições de tráfego, sugestões, críticas e elogios, os motoristas e passageiros podem fazer contato com a Polícia Militar Rodoviária por meio do número 198.