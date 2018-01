Polícia Militar Rodoviária intensifica fiscalização para coibir o uso de bebida alcoólica em rodovias

A Polícia Militar Rodoviária está à disposição da população 24 horas por dia. Para orientações ou atendimento de acidentes, entrar em contato através do telefone 198 - Divulgação

Nesta quinta-feira (18) a equipe da sede do 14º Batalhão de Polícia Militar Rodoviário (BPMRv) realizou uma operação na MS 080, rodovia que liga Campo Grande a Rochedo. O objetivo da ação foi coibir o excesso de velocidade, o uso de substância alcoólica, além da conscientização dos motoristas para não desrespeitarem a lei e ficarem sempre atentos.

Durante o período em que os policiais rodoviários estiveram na operação foram abordadas diversas pessoas, uma habilitação foi recolhida por motivo de embriaguez, notificações foram emitidas principalmente no caso de entregar a condução do veículo para uma pessoa não habilitada, e também houve o recolhimento de outras duas CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O comandante do 14º BPMRv, tenente-coronel Luiz Carlos Rodrigues Carneiro, disse que as fiscalizações serão intensificadas em todas as rodovias estaduais, e a principal meta é diminuir os índices de acidentes decorrentes da combinação álcool e direção. “A Polícia Militar Rodoviária está na estrada para garantir um trânsito seguro, procurando coibir as infrações de trânsito e melhorando a segurança dos usuários das rodovias”, frisou.

A Polícia Militar Rodoviária está à disposição da população 24 horas por dia. Para orientações ou atendimento de acidentes, entrar em contato através do telefone 198.

Dicas de Segurança

Antes de seguir viagem faça revisão no seu veículo;

Verifique se seus documentos pessoais e do veículo estão regularizados;

Use o cinto de segurança e respeite a sinalização;

Prefira viajar durante o dia, e mantenha os faróis ligados;

Respeite o limite de velocidade e não dirija sob o efeito de álcool ou de substância entorpecente.

Regiane Ribeiro da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Públicas com informações do 14º BPMRv

Foto: Divulgação